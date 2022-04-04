محمد صلاح يوقع لهذا النادي حتى نهاية مسيرته

الشارقة - اميمة ياسر - أشارت عدة تقارير صحفية إنجليزية، إن محمد صلاح نجم ليفربول قرر قبول عرض الريدز وسيوقع عقدا جديدا مع الفريق.

وأشارت صحيفة ميرور وديلي ستار، إلى أنه من المقرر أن يوقع محمد صلاح صفقة جديدة مع ليفربول حتى نهاية مسيرته.

صلاح ينتهي عقده الحالي في عام 2023 - من المقرر أن يضع قلمًا على ورق على تمديد لمدة أربع سنوات مع ليفربول، منهيا شهورا من التكهنات حول مستقبله.

حتى نهاية مسيرته

وتزعم ديلي ميرور وديلي ستار وإكسبريس إن صلاح "قريب من الاتفاق على عقد جديد يبقيه في ليفربول حتى نهاية مسيرته".

وبحسب ما ورد فإن صلاح رفض صفقة جديدة بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في الأنفيلد ، على أمل الحصول على نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا بدلاً من ذلك، لكنه من المقرر أن يتنازل عن مطالبه وفقًا لـ صحيفة إكسبريس.

في غضون ذلك، قالت صحيفة ميرور أن الصفقة ستكون حوالي أربع سنوات ، مع إبقائه في النادي حتى عام 2027 ، عندما يبلغ من العمر 34 عامًا ويقترب من أيامه الأخيرة في الملاعب.

وسادت مخاوف من احتمال عدم تجديد صلاح مع ليفربول قبل نهاية الموسم، مما يفتح الباب أمام أندية مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة ويوفنتوس للقيام بضمه.