الأهلي والهلال .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على سيكازوي

الشارقة - اميمة ياسر - علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على تأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد.

قال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كرة القدم دائما توجد فيها قلق، حتى لو كنا تقدمنا بفارق هدفين، القلق والحذر دوما مطلوب وهذا الحذر كان متواجدا بالنسبة لنا في مباراة الهلال" .

أضاف: "كنا في حاجة إلى الصعود، وكان هناك تباين في الحالة المزاجية بين لاعبي الأهلي بسبب مشاركاتهم الدولية، نعلم أننا نمتلك لاعبين كبار، ولكن مهما كان مباريات التوقف الدولي دائما ما تكون مؤثرة في اللاعب نفسه".

وواصل: "حققنا الهدف في النهاية من خلال الصعود لربع النهائي وهدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وختم حديثه قائلا: "تحدثت مع حكم مباراة الأهلي والهلال، سيكازوي لم يحتسب أي ضربة جزاء طوال مسيرته للأهلي، وما شاهدناه في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالكاميرون ومعظم المسابقات الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، يستوجب أن نقول عيب أن نتحدث عن تلك الأخطاء التحكيمية في 2022، من المفترض أن يكون هناك تميز أكثر من ذلك".