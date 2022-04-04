شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة بيراميدز فى المباراة المؤجلة من منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى يقام باستاد الدفاع الجوى.

وتقام مباراة الزمالك مع بيراميدز بعد غد الأربعاء الموافق 6 ابريل ، حيث تقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يخوض الزمالك مباراة بيراميدز وهو فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة، جمعها من 11 مباراة ، فاز فى 8 مباريات و تعادل فى واحدة وخسر اثنان ، فى المقابل يحتل بيراميدز المركز الثانى فى وصافة الدورى خلف الأهلى المتصدر مباشرة ، بالفوز فى 8 مباريات و التعادل فى اثنان والخسارة فى واحدة

واستقر فيريرا المدير الفنى للفريق على الاستعانة بمحمد أبو جبل فى حراسة المرمى ، و ذلك بعدما حصل الحارس على راحة من المشاركة فى مواجهة ساجرادا الأنجولى، بالمباراة التى جمعتهما مساء يوم الجمعة، الماضى، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق الأبيض فى تلك المباراة