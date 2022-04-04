شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (3).. كريم درويش حامل آمال الإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسمائهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثالثة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو كريم درويش المصنف الأول عالميا في لعبة الإسكواش قبل 13 عاما تقريبا وحاليا هو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والذي يحمل آمال وضع الإسكواش على سلم الألعاب المصرية نظرا للتفوق المصري الكبير في اللعبة حيث يسيطر على أقل 6 لاعبين مصريين على أول 10 مصنفين عالميا في أخر 15 عاما من تاريخ اللعبة.

نجح كريم درويش بطل الإسكواش السابق في حصد منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة لمدة 4 سنوات مقبلة بعد الحصول على 80 صوتا في انتخابات الاتحاد الدولي للعبة.

كما اعتلى كريم درويش صدارة التصنيف العالمي لرجال الإسكواش في يناير 2009، حافظ على مكانه في قائمة العشرة الأوائل لـ 12 عاما متتاليا، وحافظ على تواجده في قائمة الخمسة الأوائل لثمان سنوات متتالية.

ويملك درويش رصيدا مميزا من البطولات، حيث فاز بـ 25 بطولة للمحترفين، أبرزها بطولات السعودية، الكويت، قطر وأمريكا، بالإضافة لبطولة العالم للناشئين وبطولة العالم للجامعات.