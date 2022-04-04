شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2023 في يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو اتحاد الكرة قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إجراءها خلال منتصف شهر إبريل الجاري ، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا المقرر لها يونيو 2023 بكوت ديفوار.

ويخوض منتخب مصر أولى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في شهر يونيو المقبل في التوقف المقرر له الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو ويتخلله مباراتين في التصفيات الأفريقية.

في سياق متصل ، عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، جلسة أمس الأحد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، قدم خلالها كيروش تقريرًا مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.

واتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الجلسة على حصول البرتغالي كارلوس كيروش على راحة سلبية والسفر إلى بلاده لحين الفصل في الطعن المقدم من اتحاد الكرة إلى الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، والخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال بسبب الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الاياب التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي.

ويجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة ، لتصعيد شكواه ضد نظيره السنغالى على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة المنتخبين المصرى والسنغالى فى داكار فى إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتى شهدت خسارة الفراعنة بركلات الترجيح بنتيجة 3 -1 وتبخر حلم المونديال.

وكشف رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، أن رئيس الاتحاد السنغالى لكرة القدم أبلغه بتلقى استدعاء من الفيفا للتحقيق في أحداث مباراة مصر والسنغال التي جمعت الفريقين بداكار، وأضاف علام في تصريحات له: "الفيفا استمع لشكوانا، ويتابع الأمر ونثق في إعادة مباراة مصر والسنغال، وما يزيد من ثقتنا هو تبقى 8 أشهر على المونديال، يمكن أن نلعب المباراة المعادة في شهر يونيو القادم مع مباريات الملاحق المتبقية في بعض القارات".