شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات محاولات الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي أولوية للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بإعتباره أحد أهم المراكز التى طالب الجهاز الفني بتدعيمها خلال ميركاتو الصيف القادم.

ويبحث مسئولو الأهلي الفترة الحالية مع الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني المراكز التى تحتاج للتدعيمات ويأتي في مقدمتها حراسة المرمى.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة مع أكثر من حارس أبرزهم محمد صبحي حارس الزمالك المُعار لنادي فاركو بإعتبار أن الأخير يمتلك بنداً في عقد الإعارة يُمكّنه من شراء اللاعب نهائياً مقابل تسديد 20 مليون جنيه للزمالك.

ويضع الأهلي خطة بديلة حال فشل صفقة محمد صبحي حيث يتواجد أكثر من حارس أخر مُرشحين لإرتداء القميص الأحمر الصيف المقبل ، منهم محمود جاد حارس أنبي.

على الصعيد ذاته ، يكثف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الحالية محاولاته لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب الأهلي في تدعيم هذا المركز بعد المشاورات الأخيرة التي تمت بين لجنة التخطيط للكرة وبين الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق.

وغم أن الأخير سبق وأعلن عدم حاجة الأهلي لضم حارس مرمى خلال ميركاتو الصيف المقبل، إلا أن الأيام الماضية شهدت تحولاً في هذا الأمر وبدأ الأهلي يُعيد حساباته بشأن ضم حارس مرمى جديد في ظل عدم توافر البديل الكُفء لمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق.

في هذا الشأن ، قال مصدر في الأهلي أن إدارة النادي كثّفت مفاوضاتها مع نظيرتها في فاركو لضم حارس الأخير مقابل 25 مليون جنيه ، ويلعب محمد صبحي في فاركو على سبيل الإعارة من الزمالك ويمتلك الأول أحقية شراء اللاعب نهائياً حال تسديد 20 مليون جنيه للزمالك مع نهاية الموسم الجاري.

وإتفق الأهلي مع فاركو على دفع 25 مليون جنيه حيث سيقوم فاركو بدفع الشرط الجزائي ( 20 مليون جنيه) للزمالك ويحصل على خمسة ملايين ، كما عرض الأهلي على فاركو ضم أحد لاعبي القلعة الحمراء الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الأهلي لمدة موسماً على سبيل الإعارة.

ويتطلع مسئولو الأهلي لحسم صفقة محمد صبحي الذي يرغب الزمالك في إستعادته مرة أخرى بعدما تألق اللاعب مع فاركو الموسم الجاري وإنضم للمنتخب الوطني الفترة الماضية.