شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الزمالك فى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة BAL ، جدول مباريات الزمالك فى البطولة المقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ووفقا لجدول البطول،ة فإن الزمالك سيلعب أيام 9 و 12و 15و 16 و 19 أبريل مع فرق مجموعته ، حيث يقع الزمالك فى المجموعة الأولى، بجانب أندية كوبرا سبورت بطل جنوب السودان،وبترو دى لواندا الانجولى ، و فاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

فى المقابل تضم المجموعة الثانية كل من اتحاد المنستير بطل تونس وسلا المغربى وجامعة داكار السنغالى وفيروفيارو بطل موزمبيق وأر إى فى بطل رواندا وسلاس الغينى.

و المقرر أن يتأهل من كل مجموعة 4 فرق يخوضون المرحلة النهائية برواندا الشهر المقبل .

ووفقا للجدول فإن جدول مباريات الزمالك كالتالى ..

9 أبريل الزمالك مع كوبرا سبورت

12 أبريل الزمالك مع كاب تاون

15 ابريل الزمالك مع بترو دى لواندا

16 أبريل الزمالك مع سبير فوكاس

19 أبريل الزمالك مع فاب الكاميرونى