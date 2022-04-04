شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يزاحم بيراميدز على ضم محمود جاد من إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع محمود جاد حارس مرمى فريق نادى إنبى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء عقوبة ايقاف القيد للقلعة البيضاء التى طبقت على الفريق لفترتيبن قيد، من بداية الموسم الجارى، الأمر الذى حرم الزمالك من إبرام أى صفقات جديدة، لاسيما أن مجلس الإدارة فى الوقت الحالى يرصد احتياجات الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا من أجل العمل على تلبيتها.

ويتفاوض مسئولى الزمالك فى الوقت الحالى مع محمود جاد للتأكد من رغبة اللاعب فى ارتداء القميص الأبيض بالموسم المقبل، حيث يرى مسئولى النادى إن جاد يعد مستقبل حراسة المرمى خاصة فى ظل عدم إمكانية عودة محمد صبحى المعار لصفوف فاركو مع وجود بند بأحقية الشراء، مع عدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل الذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى، ووقع على عقود انتقاله لصفوف النصر السعودى لمدة موسمين مقبلين، الأمر الذى سيجعل حراسة المرمى فى الزمالك تحتاج لتدعيم لوجود محمد عواد فقط، مع دراسة عودة محمود جنش مرة أخرى.

ويتنافس الزمالك فى الوقت الحالى مع بيراميدز على صفقة محمود جاد، حيث سبق ودخل مسئولو النادى السماوى فى مفاوضات مع الحارس من أجل الحصول على خدماته، وابدى جاد موافقته على ارتداء قميص بيراميدز، قبل أن يدخل الزمالك على خط المفاوضات ويتنافس على حسم الصفقة، لاسيما وإن إنبى يتمسك باستمرار الحارس وفى حالة الموافقة على رحيله سيكون بمقابل مادى كبير.