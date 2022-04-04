شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب مواجهة 3 فرق في ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام غداً الثلاثاء، قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل كل من، المصري وبيراميدز إلى هذا الدور كل في وصافة مجموعته، وهو ما جنب الفريقين الوقوع في مواجهة مباشرة مع بعضهما في ربع النهائي.

ويترقب المصري مواجهة فريق من ثلاثة تأهلوا على رأس مجموعتهم، وذلك بعدما صعد المصري لربع النهائي في وصافة مجموعته برصيد 10 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة.

ومن المتوقع أن يواجه المصري فريق، أورلاندو بايرتس، أو أهلي طرابلس، أو نهضة بركان المغربي.

وتأهل فريق أهلي طرابلس في المركز الأول بمجموعته برصيد 13 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني في ذات المجموعة بنفس الرصيد 13 نقطة.

فيما تأهل أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما تأهل من ذات المجموعة الاتحاد الليبي في المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

وأخيراً تأهل نهضة بركان المغربي في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بفارق نتائج المواجهات المباشرة مع سيمبا التنزاني صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد 10 نقاط.