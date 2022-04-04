شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة في الأهلي لحسم موقف محمد عبد المنعم وهاني من مباراة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة مع نظيره الفني خلال الساعات المقبلة موقف ثنائي الفريق محمد عبد المنعم ومحمد هاني من التواجد في قائمة المارد الأحمر لمباراة الإتحاد السكندري بعدما غاب الثنائي عن مباراة الهلال السوداني الأخيرة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للإصابة.

ويعاني محمد عبد المنعم من كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة مصر والسنغال الأولى في ذهاب تصفيات مونديال 2022 وأجرى على اثره جراحة أبعدته عن مباراة السنغال الثانية ثم لقاء الهلال وأن كان اللاعب قد شارك في جزء من تدريبات الأهلي الأخيرة مُرتدياً "واقي للإنف".

كما يعاني محمد هاني من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة بدور المجموعات والتى فاز فيها الأهلي 3-1 ، وغاب بسببها عن مباراتي المنتخب الوطني أمام السنغال ومن بعدهما لقاء الهلال السوداني ، ومن المقرر أن يتشاور الجهاز الفني مع نظيره الطبي بشأن الثنائي خلال الساعات المقبلة لحسم موقفهما من مباراة الإتحاد السكندري.