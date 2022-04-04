شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعد صعود الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز فريق الأهلي آخر مقاعد الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزا صعبا على الهلال السوداني.

وفاز الأهلي على الهلال بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب السلام، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الهدف حسين الشحات في الدقيقة 74، بعد تمريرة عرضية مميزة من الجناح الأيسر أحمد عبدالقادر، لينجح الأهلي في حسم المباراة لصالحه.

وبذلك أنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

تقام قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غدا الثلاثاء، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة.

ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 8 فرق، هم أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة.

يتم تقسيم الفرق المتأهلة لدور 8 إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريق حصل على المركز الثاني.

لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

الأهلى يصعد للمرة 14 فى تاريخه لدور الثمانية الافريقى

حقق فريق الاهلى فوزا مهما على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلى في التأهل من دور المجموعات للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وللمرة السادسة على التوالي، ليتأهل إلى دور ربع النهائي بعدما وصل للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 16 نقطة، فيما ودع البطولة قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ بعد توقف رصيدهما عند 4 نقاط فقط.

3 منافسين عرب محتملين للأهلى فى دور الثمانية

وصعد الأهلى كثانى المجموعة، مما جعله ينتظر أحد الأندية التي احتلت المراكز الأولى في المجموعات الثلاثة الأخرى وهى الترجى التونسى أو الوداد المغربى أو الرجاء المغربى.