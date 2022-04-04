شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود متولى عينه على استعادة البريق مجددا بعد غياب 20 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح محمود متولى مدافع النادى الأهلى فى استعادة البريق مجددا فى ظل عودته لقائمة الفريق بعد غياب دام 20 شهرا للإصابة ة، بعد جاهزية اللاعب التامة من الناحية الفنية والبدنية وتألقه في تدريبات فريقه الأخيرة.

محمود متولى لاعب يمتلك مقومات قوية فى خط الدفاع تمكنه من اللعب فى صفوف الفراعنة ،إلا أن كثرة الإصابات تسببت فى إبتعادة لفترة طويلة عن الصورة.

تعرض محمود متولي للإصابة أكثر من مرة منذ تواجده فى صفوف القلعة الحمراء ، كانت البداية بإصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة السوبر أمام الزمالك والتي أقيمت في سبتمبر 2019 ثم الرباط الصليبى في مباراة أسوان بالدوري في أغسطس 2020 ليغيب عن الملاعب شهور عديدة ومع تعافى اللاعب من الإصابة في يونيو 2021 تعرض لإصابة جديدة في أول مباراة ودية يشارك فيها وكانت أمام مصر للتأمين حيث عانى من الإصابة بشد في العضلة الخلفة و من بعدها الإلتعاب فى أوتار الركبة .

وأنهى متولي برنامج التأهيل الذي خضع له بعد العودة من قطر من أجل إكسابه حساسية اللعب في المباريات الرسمية، بعدما غاب عن صفوف الأهلي لفترة طويلة، نظرا لتعرضه لأكثر من إصابة.

ووعد الجهاز الفني للأهلي بالحصول على فرصة في المشاركة بالمباريات بعدما استعاد فورمته الفنية وبات على استعداد للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي.

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمود متولى فى الصور التالية: