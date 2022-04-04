شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. تريزيجيه من شوارع كفر الشيخ إلى الملاعب التركية والإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة" مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عاليا فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث في هذا اليوم عن محمود حسن تريزيجيه نجم استون فيلا الإنجليزى المعار إلى نادي إسطنبول باشاكشهير التركي.

بداية تريزيجيه

بدأ محمود تريزيجيه ممارسة كرة القدم في عمر 7 سنوات في شوارع مدينة كفر الشيخ مع الأطفال، ولم تمنع ما عاناه من ظروف صعبة، ومرض والده، من تحقيق حلمه في الالتحاق بأكاديمية النادي الأهلي وكان عمره 9 أعوام وساعده في ذلك شقيقه الأكبر أحمد والذي لازمه في مشواره اليومي من كفر الشيخ إلى مقر النادي الأهلي بمدينة نصر من أجل حضور التدريبات، وكان يلعب في مركز المهاجم في بداية مشواره، ونال لقبه للتشابه بينه وبين النجم الفرنسي ديفيد تريزيجيه.

تألق تريزيجيه

لعب تريزيجيه لأندية الأهلي وأندرلخت وموسكرون البلجيكيين، وقاسم باشا التركي وحالياً في إسطنبول باشاكشهير التركي، واستطاع أن يحقق بطولة إفريقيا للشباب تحت 20 سنة مع منتخب مصر كما استطاع أيضاً أن يضع اسمه ضمن الحاصلين على بطولتي 2012 و2013 من دوري أبطال أفريقيا مع النادي الاهلي، كما حصد العديد من الألقاب الأخرى مع المارد الأحمر.

​أندرلخت والدورى البلجيكى

تألق محمود تريزيجيه مع الأهلى جعله محط أنظار أندرلخت البلجيكى الذى تعاقد مع اللاعب ولكنه لم يشاركه بشكل مستمر مما جعله بطلب الرحيل لينتقل إلى موسكرون البلجيكي أحد أندية المؤخرة في بلجيكا ليقود الفريق إلى البقاء وعدم الهبوط بعد تألقه اللافت.

الدورى التركى والتألق اللافت

انتقل تريزيجيه إلى قاسم باشا التركى في خطوة رآها البعض تراجع في مسيرته إلا أنه أثبت للجميع أنه اختار الطريق الصحيح، فبعد موسمه الأول مع قاسم باشا التركي، كان هداف الفريق بجميع المسابقات برصيد 16 هدفا، وهداف الفريق بمسابقة الدورى التركى أيضا برصيد 13 هدفا، كما يعد "الفرعون المصرى" أكثر لاعبى قاسم باشا مساهمة فى تسجيل الأهداف بمسابقة الدورى التركى، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى بمجموع 20 هدفًا، كما توج بلقب أفضل لاعب في الدورى التركى من موقع "هوسكورد" العالمى المتخصص فى احصائيات كرة القدم.

​أستون فيلا

وفي موسمه الثاني مع قاسم باشا، تم اختياره في التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 لمسابقة الدوري من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم، لينتقل بعد ذلك إلى أستون فيلا مقابل 9 ملايين جنيه استرليني هذا الصيف.

خلال الموسم الأول مع نادي أستون فيلا استطاع محمود تريزيجيه المشاركة في 21 مباراة بينها 12 أساسياً وغاب عن الباقي بسبب إصابة الخلفية في بداية الموسم بمتوسط دقائق بلغت 56 في المواجهة الواحدة، استطاع خلالها تسجيل هدفين، وصنع هدفاً آخر.

وقاد تريزيجيه أستون فيلا من النجاة بأعجوبة من الهبوط في الدورى الإنجليزى، ثم بدأ بشكل مميز في الموسم الجديد قبل أن تباغته إصابة الرباط الصليبى والتي أبعدته عن الملاعب 9 أشهر ليعود مرة أخرى ولكن يلعب لدقائق محدودة ليخرج معارا إلى إسطنبول باشاكشهير التركي ويستعيد مجده مرة أخرى هذا الموسم.