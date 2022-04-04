عضو اتحاد الكرة: عقد كيروش ممتد حتى ديسمبر.. ولم نناقش استقالة وائل جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أنهم لم يناقشوا الاستقالة التي تقدم بها وائل جمعة مدير منتخب الفراعنة حتى الآن وهو بشكل شخصي يتمنى استمراره، كما شدد على أن عقد البرتغلا كارلوس كيروش مدرب الفراعنة ممتد حتى ديسمبر المقبل.

وقال الكومي في تصريحات للتليفزيون المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن هناك جلسة جمعت جمال علام رئيس مجلس اتحاد الكرة مع كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

وأضاف: "هناك أغلبية داخل اتحاد الكرة المصري ترغب في استمرار كيروش في قيادة الفراعنة خاصة بعد نجاحه في التأهل لنهائي أمم أفريقيا التي أقيمت مؤخراً بالكاميرون وتقديمه أداء جيدا أمام السنغال".

وأوضح: "تعاقد كارلوس كيروش المدير الفني ممتد حتى ديسمبر المقبل وهناك رغبة متبادلة في استمراره".

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح، وفشل في التأهل إلى منافسات كأس العالم بقطر 2022 أمام المنتخب ذاته.