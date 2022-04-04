شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على تدعيم 5 مراكز خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على إبرام ما يقرب من خمسة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على أقل تقدير بعدما كشفت الفترة الماضية حاجة الفريق لتدعيم عدة مراكز يأتي في مقدمتها ، حراسة المرمى ، الظهير الأيسر ، الظهير الأيمن ، الدفاع والهجوم.

فيما سيتم تدعيم الوسط حال الموافقة على احتراف النجم المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الذي تلق عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية أربية بمبالغ كبيرة.

ويتشاور مسئولو الأهلي خلال الفترة الحالية مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بشأن حسم هذا الملف خاصة وأن هناك عدة أمور قد يكون لها دور في رحيل لاعب أو بقاء أخر ، فإدارة النادي ستحسم مع المدير الفني موقف بعض أجانب الفريق أمثال الموزمبيقي ميكيسوني وديانج وهو ما سيُحدد عدة أمور بشأن صفقات الأهلي في ميركاتو الصيف المقبلة.