شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. محمد صلاح ينقذ الفراعنة من السقوط أمام نسور نيجيريا بالتصفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون لتعلن عن تفدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو نجمنا الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، بقميص منتخب مصر في شباك منتخب نيجيريا في الوقت القاتل، لينقذ الفراعنة من السقوط أمام النسور ويعود المنتخب بتعادل ثمين في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عام 2017.

واجه المنتخب فى 25 مارس 2016، نيجيريا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا التى أقيمت بعد ذلك فى الجابون مطلع 2017 ووصل الفراعنة للمباراة النهائية وخسروا اللقب لصالح الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

سجل محمد صلاح هدفا حاسما فى شباك نيجيريا بالدقيقة 90 مستغلا تمريرة رائعة من رمضان صبحى لينفرد بالمرمى ويسجل هدف التعادل، قبل أن يفوز فى الإياب ويقصى نيجيريا.

وكان المنتخب المصرى قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد الشناوى وعمر جابر وحمادة طلبة ورامى ربيعة وأحمد حجازى وإبراهيم صلاح ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

ونجحت مصر فى تصدر المجموعة السابعة على حساب نيجيريا وتنزانيا، بعد اعتذار تشاد عن استكمال التصفيات، بسبب الظروف المادية التى يمر بها اتحاد كرة القدم التشادى.