مدرب هولندا يعلن إصابته بالسرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن لويس فان جال، مدرب منتخب هولندا لكرة القدم، أمس، أنه يكافح سرطان البروستاتا.



وكشف مدرب مانشستر يونايتد وبرشلونة السابق (70 عاماً)، في برنامج بالتلفزيون الهولندي، عن تشخيصه، لكنه أكد أنه يخطط للاستمرار في عمله.

وقال: "خلال مشواري في تدريب المنتخب، اضطررت إلى المغادرة ليلاً للذهاب إلى مستشفى دون أن يكتشف اللاعبون ذلك حتى الآن. يعتقدون أنني بحالة صحية جيدة، لكنني لست كذلك".

وأضاف: "لا تموت من سرطان البروستاتا، على الأقل في 90 في المئة من الحالات، عادة أمراض كامنة أخرى تسبب الوفاة، لكن لدي طبيعة شرسة، وخضعت للعلاج 25 مرة، لذا توجد الكثير من الأشياء التي تديرها للاستمرار بالحياة".

وفي فترته الثالثة في تدريب هولندا، قاد فان جال بلاده للتأهل لكأس العالم في قطر، حيث يواجه أصحاب الضيافة والسنغال والإكوادور بالمجموعة الأولى في وقت لاحق هذا العام.

وتمتد فترته التدريبية نحو 40 عاماً، وفاز بألقاب الدوري مع برشلونة وأياكس وبايرن ميونيخ وألكمار.

وقضى موسمين مع مانشستر يونايتد، وقاده إلى الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2016، وأقيل بعد أيام من التتويج.