شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعيد محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك، على إعادة محمد أبو جبل لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب الدفاع الجوى، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري، وذلك بعدما حصل الحارس على راحة من المشاركة فى مواجهة ساجرادا الأنجولى، بالمباراة التى جمعتهما مساء يوم الجمعة، الماضى، على ستاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، وتولى محمد عواد حراسة عرين الفريق الأبيض فى تلك المباراة.

ويرغب فيريرا فى عودة أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك خلال مواجهة بيراميدز، لكون أبو جبل الحارس الأساسى للفريق ويرفض المدير الفنى المجازفة خلال تلك المباراة الهامة والتى ستساهم فى اقتراب الزمالك من مقدمة الدورى والابتعاد عن المركز الثالث، حيث يحتل حاليًا الترتيب الثالث برصيد 25 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة، والأهلى فى المركز الأول برصيد 28 نقطة.

كما قرر فيريرا عودة أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسى وذلك بعدما استبعد اللاعب من مواجهة ساجرادا، حرصًا على عدم تعرضه للإجهاد بعد مشاركته مع منتخب مصر فى مواجهة السنغال المؤهلة لكأس العالم.