شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للقاء الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود نادى إيسترن كومبانى، اليوم الإثنين، للتدريبات استعدادا لمواجهة الأهلى في الأسبوع الرابع عشر من منافسات بطولة الدورى، بعد إجازة يومين في بداية شهر رمضان المبارك.

ومنح علاء عبد العال، المدير الفني للفريق، اللاعبين إجازة أول يومين في شهر رمضان المبارك، وسيعود الفريق مساء الاثنين، لبدء الاستعداد لمواجهة الأهلى المقرر لها 12 أبريل الجارى.

ويحتل نادى إيسترن كومبانى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط من 13 مباراة خاضها حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبل 23 هدفا.

وكان فريق إيسترن كومبانى قد حقق الفوز على فريق الطلائع فى المباراة الودية، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث انتهى اللقاء بفوز فريق إيسترن كومبانى بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وافتتح أحمد حمزاوي أهداف المباراة فى الدقيقة 23، ثم جاء هدف التعادل من لاعب الطلائع كاسونجو كازادي فى الدقيقة 29، وأضاف الهدف الثانى للطلائع اللاعب عبد الرحمن شيكا فى الدقيقة 60، وسجل أحمد متعب هدف التعادل فى الدقيقة 80 من عمر الشوط الثانى، وجاء الهدفان الثالث والرابع عن طريق اللاعب أحمد أمين قفة فى الدقيقة 82 و91، وقد أشرك علاء عبد العال 31 لاعبا للتأكيد جاهزيتهم الفنية والبدنية.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عباس، المشرف على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن إدارة الفريق ستصرف مكافأة التعادل مع طلائع الجيش في الأسبوع الثالث عشر من بطولة الدورى.

وأضاف خالد عباس أن المهندس نصر عبد العزيز، رئيس النادى، قرر صرف مكافأة مباراة طلائع الجيش ومستحقات اللاعبين قبل مواجهة الأهلى، تحفيزا للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة لتحسين موقع الفريق في جدول الدورى.