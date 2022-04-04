شكرا لقرائتكم خبر عن برنامح غذائى وقياس وزن يومى لنجوم فاركو قبل مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي لفريق فاركو، برنامج غذائي مخصص بشكل منفرد لكل لاعب خلال شهر رمضان بما يتناسب مع طبيعة جسم كل لاعب لاسيما أن الفريق سيخوض 4 مباريات ضمن منافسات الدوري العام.

ويخضع البرتغالى نونو الميدا المدير الفني لفاركو لاعبيه إلي قياس أوزان وذلك قبيل المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق يومياً ، وكان المدير الفني وجهازه المعاون قد حذروا اللاعبين من زيادة الوزن خلال شهر الصيام حتي لا تتأثر معدلات لياقتهم البدنية مع عودة مسابقة الدوري.

يعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، على دراسة مباريات فريق الزمالك، سواء المحلية أو الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته مساء الثلاثاء 12 أبريل المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.