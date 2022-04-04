شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. رمضان صبحى يقدم دعوة لاستضافة طفل سورى تعرض لاعتداء عنصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. رمضان صبحى والطفل السورى

قدم رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر السابق، ونادى بيراميدز الحالى، دعوة للطفل السوري جمال من أجل استضافته وعائلته في "هيدرسفيلد تاون" وقت أن كان لاعبا في النادى الإنجليزى، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعرض الطفل السوري جمال لاعتداء عنصري في مدرسته، وأشعل هذا الفيديو غضب وسائل الإعلام البريطانية.

ووفقا لما جاء بـ"سكاي نيوز" العربية، فإن الطفل جمال ظهر وهو يقف خارجا بينما يقترب تلميذ أكبر منه، ثم يمسكه من عنقه ويسقطه أرضا، ثم يصب الماء على وجهه. ويمكن سماع المعتدي يقول للطفل "سأغرقك".

وكتب رمضان صبحي على حسابه الرسمي بـ"تويتر" في رسالة لأحد لجاك هامبفري "هل يمكنك مساعدتنا للتواصل مع جمال؟، سيكون من داعي سرورنا استضافته وعائلته في هيدرسفيلد تاون".

ووعد جاك لاعب بيراميدز، بأنه سوف يتواصل معه بكل التطورات الخاصة بتلك الدعوة، وأنه سيتواصل مع عائلة جمال لنقل لهم رغبته في استضافتهم بهيدرسفيلد.