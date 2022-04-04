شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الجونة ودياً اليوم استعداداً لمواجهة المصرى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، مباراة ودية أمام فريق الجونة مساء اليوم الإثنين وذلك ضمن سلسلة التجارب التحضيرية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعداد لإستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الدراويش قد إتفق مؤخرًا علي تنظيم مباراة ودية يوم الثلاثاء القادم أمام مصر المقاصة، علي ملعبه بالإسماعيلية.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف علي مدي إستيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها في اللقاءات الرسمية فضلًا عن الإستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب في عدة مراكز.

والجدير بالذكر أن المسابقات المحلية متوقفة حاليا بسبب الأجندة الدولية، علي أن تستأنف للإسماعيلي في مواجهة صعبة ضد المصري البورسعيدي يوم 13 أبريل الجاري في إطار الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري العام.