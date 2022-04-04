شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة البادل.. تنسيق ردود الفعل والمساعدة على الإلتزام والدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، مقولة دائما ما تنطبق على ممارسى الرياضة وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد .

فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

ورياضة اليوم التى سنعدد فوائدها، هى البادل تنس والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير وأصبح يمارسها عدد كبير من المشاهير :

1- تنسيق ردود الفعل .

2- تعزيز القدرة على تحمل المسئولية .

3- العمل بروح الفريق .

4- تساعد على الإلتزام .

5- تعزيز صحة القلب .

6- الدقة فى الحركات .

7- التعرف على أشخاص جدد .

8- تخفف من التوتر .