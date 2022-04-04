تعرف على مصير المدير الفني لمنتخب مصر ووائل جمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

كشف اتحاد الكرة المصري مصير كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، ووائل جمعة، مدير المنتخب.



وأوضح إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أنهم لم يناقشوا الاستقالة التي تقدم بها جمعة حتى الآن، معرباً عن رغبته الشخصية في استمراره.

وقال الكومي، في تصريحات للتليفزيون المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن هناك جلسة جمعت جمال علام، رئيس مجلس اتحاد الكرة، مع كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري.

وأضاف: "هناك أغلبية داخل اتحاد الكرة المصري ترغب في استمرار كيروش في قيادة الفراعنة، خاصة بعد نجاحه في التأهل لنهائي أمم إفريقيا التي أقيمت أخيراً بالكاميرون وتقديمه أداءً جيداً أمام السنغال".

وأوضح: "تعاقد كارلوس كيروش، المدير الفني، ممتد حتى ديسمبر المقبل، وهناك رغبة متبادلة في استمراره".