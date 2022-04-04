شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمهاجمى فاركو بفرمان من نونو ألميدا قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرتغالى نونو ألميدا، المدير الفني لفاركو، علاج الأزمة الهجومية التى يعانى منها فريقه حيث سجل لاعبيه 13 هدفا فى الدوري خلال 13 جولة، بمعدل هدف في كل مباراة، حيث بدأ المدرب البرتغالى منح لاعبيه دروسا خصوصية فى كيفية إستغلال الفرص أمام المرمى بعدما لاحظ كثرة الفرص التي يهدرها اللاعبين أمام شباك المنافس.

ويستعد فاركو لمواجهة الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 12 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

يعكف الجهاز الفني لنادى فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، على دراسة مباريات فريق الزمالك، سواء المحلية أو الأفريقية، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته مساء الثلاثاء 12 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقد نونو ألميدا اجتماعا مع لاعبيه شدد خلاله على أهمية طى صفحة التعادل الأخير مع البنك الأهلى 2-2 فى الدورى والتركيز خلال فترة التوقف المقبلة على تطوير المستوى وعلاج الأخطاء خاصة فى ظل سعيه للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب بعد توليه المسئولية مؤخرًا خلفا لمجدى عبدالعاطى وتعادله فى أول مباراة رسمية له.