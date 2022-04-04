شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى القاهرة بعد مواجهة مازيمبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم الاثنين بعثة النادي المصري، إلى القاهرة قادمة من الكونغو بعد رحلة طيران تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت في أثيوبيا، وذلك بعد مواجهة فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت المقبل والموافق 9 أبريل ضمن منافسات الدوري العام، في اللقاء المؤجل من الجولة 13، والذي يستضيفه استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان النادي المصري قد سقط في فخ الهزيمة بمباراته الأخيرة بالدوري العام، والتي جمعت الفريق البورسعيدي بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 والتي أقيمت على استاد برج العرب بالأسكندرية، وانتهت بفوز الطلائع بهدف نظيف.

ويأمل معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري إلى استعادة النتائج الإيجابية بالدوري العام، أملاً في العودة إلى المنافسة على المربع الذهبي، بعد تراجع نتائج الفريق البورسعيدي محلياً بشكل ملحوظ لانشغاله ببطولة الكونفدرلية وتلاحم المباريات.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 16 نقطة بعدما خاض 12 مباراة، حيث فاز المصري في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.