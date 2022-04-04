شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة دوري الأبطال ويبدأ التركيز فى مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ،صفحة مباراة الهلالي السوداني الأخيرة بدوري الأبطال التى أقيمت أمس ، الأحد، في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الجهاز الفني يُركز في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة في الدوري المقرر لها الأربعاء المقبل وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز من أجل الحفاظ على قمة البطولة المحلية التى يحتلها الفريق حالياً برصيد 28 نقطة جمعهم من 10 مباريات بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وأن كان الأخير خاض 11 مباراة.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبل في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.