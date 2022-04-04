ملف الخليج 365.. الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.. واتحاد الكرة يمنح راحة لكيروش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الأهلي على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

بيراميدز يتخطى زاناكو بهدف متأخر في ختام مجموعات الكونفدرالية

إنتر يعود للانتصارات بالفوز على يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الأهلي يعبر الهلال السوداني ويرافق صنداونز إلى ربع نهائي دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي بخماسية في شباك لوريان

برشلونة يقفز لوصافة الليجا بانتصار صعب على إشبيلية

خاص.. وفد كاف في نيجيريا للاستقرار على ملعب نهائي دوري الأبطال

رسميا.. اتحاد الكرة يمنح كيروش راحة لحين الفصل في طعن مباراة السنغال

3 عقود وتجديد ثقة ومن يختار مدرب اليد.. الأهلي يعتمد 5 قرارات

تقارير تركية: عرض إيطالي.. واهتمام من 3 أندية فرنسية لضم مصطفى محمد