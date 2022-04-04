اخبار الرياضه

ملف الخليج 365.. الأهلي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال.. واتحاد الكرة يمنح راحة لكيروش

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث لعل أبرزها فوز الأهلي على الهلال السوداني والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

بيراميدز يتخطى زاناكو بهدف متأخر في ختام مجموعات الكونفدرالية

إنتر يعود للانتصارات بالفوز على يوفنتوس في

الأهلي يعبر الهلال السوداني ويرافق صنداونز إلى ربع نهائي دوري الأبطال

باريس سان جيرمان يبتعد بصدارة الدوري الفرنسي بخماسية في شباك لوريان

يقفز لوصافة الليجا بانتصار صعب على إشبيلية

خاص.. وفد كاف في نيجيريا للاستقرار على ملعب نهائي دوري الأبطال

رسميا.. اتحاد الكرة يمنح كيروش راحة لحين الفصل في طعن مباراة السنغال

3 عقود وتجديد ثقة ومن يختار مدرب اليد.. الأهلي يعتمد 5 قرارات

تقارير تركية: عرض إيطالي.. واهتمام من 3 أندية فرنسية لضم مصطفى محمد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا