الامارات | بنزيمة يعود ويسجل حضوره بـ «ركلتَي جزاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن بنزيمة يعود ويسجل حضوره بـ «ركلتَي جزاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة إلى صفوف فريقه ريال مدريد، وقاده إلى نفض غبار الهزيمة المذلة على أرضه في موقعة الـ«كلاسيكو» ضد غريمه برشلونة صفر-4، وذلك بتسجيله هدفَي الفوز الثمين على مضيفه سلتا فيغو 2-1 السبت في المرحلة الـ30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيمة هدفَي النادي الملكي من ركلتَي جزاء في الدقيقتين 19 و70، علماً أنه أهدر ثالثة في الدقيقة 64.

ورفع بنزيمة غلته الى 24 هدفاً في صدارة لائحة الهدافين هذا الموسم معادلاً أفضل رصيد له في موسم واحد في الليغا، والتي كان حققها موسم 2015-2016. وعزز ريال مدريد حظوظه في استعادة اللقب من جاره أتلتيكو مدريد، بعدما حصَّن صدارته برصيد 69 نقطة، وابتعد مؤقتاً بفارق 12 نقطة أمام مطارده المباشر إشبيلية قبل لقاء الأخير مع برشلونة. كما أكد ريال مدريد استعداده الجيد لقمة الأربعاء أمام مضيفه تشلسي الإنجليزي حامل اللقب في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعانى ريال مدريد الذي غاب عنه مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، الأمرّين أمام سلتا فيغو وكاد يخرج بنتيجة مخيبة لولا تألق حارس مرماه العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال كورتوا: «أعتقد أن مباريات سلتا دائماً تكون صعبة، ولا أعرف ما اذا كنّا نستحق الفوز، ولكنني قمت بتصديات مهمة».

وأضاف «في الشوط الأوّل لم نضغط بشكل جيد، ولكننا فعلنا ذلك جيداً في الثاني. حصلنا على ثلاث ركلات جزاء وخرجنا بالنقاط الثلاث، وهذا هو المهم».

من جهة أخرى، قاد الثنائي البرتغالي جواو فيليكس (11 و82) والأوروغوياني لويس سواريز (75 من ركلة جزاء و90) أتلتيكو مدريد لتحقيق فوزه السادس توالياً في «لا ليغا» بتقاسمهما رباعية حامل اللقب أمام ضيفه ألافيس 4-1.

وسجل هدف ألافيس الأرجنتيني غونسالو إسكالانتي في الدقيقة 63.

وتحضّر أتلتيكو بأفضل طريقة لمواجهة مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا.

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