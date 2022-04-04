الامارات | ثنائية لمهرات «غودولفين» في «راندويك» الأسترالي

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية لمهرات «غودولفين» في «راندويك» الأسترالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت مهرتا غودولفين «هني كريبر» و«هيريسي» بإشراف المدرب جيمس كمنغز، انتصارين باهرين في بطولات التصنيف الرفيع على مضمار «راندويك» الأسترالي، أمس، بفوز «هني كريبر» في سباق «أدريان نوكس ستيكس» المخصص لفئة «جروب 3» لمسافة 2000 متر عشبي، قبل أن تحقق «هيريسي» ضمن الفئة ذاتها لقب سباق «بي جيه بيل ستيكس» لمسافة 1200 متر عشبي.

وواجهت المهرة «هني كريبر» في «أدريان نوكس ستيكس» تحدي 14 من نخبة مهرات عمر ثلاث سنوات، قبل أن ينجح الفارس هيو باومان في قيادتها للحفاظ على قدرتها خلال المراحل الأولى للسباق، والبقاء على مقربة من كوكبة الصدارة، قبل إطلاق العنان لها في الـ400 متر الأخيرة، وتجاوز منافساتها، وقطع خط النهاية المركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وثانيتين وثلاثة أجزاء من الثانية، بفارق كبير بلغ ثلاثة أطوال وربع الطول عن صاحبة المركز الثاني «شاريتي سبرينت» المملوكة لـ«كي إتش تو» بإشراف المدرب غاري بورتيلي وقيادة أليشا كوليت، فيما ذهب المركز الثالث لـ«غودولفين» مع المهرة «مامويوريا» بإشراف المدرب جيمس كمنغز وقيادة الفارس جيمي كوه.

وعاودت مهرات «غودولفين» للتألق في الشوط الختامي «بي جيه بيل ستيكس»، بانتزاع ممثلات «الشعار الأزرق» الشهير المراكز الأربعة الأولى، بعد أن نجحت المهرة «هيريسي» بقيادة الفارس ناش واويلر، في قطع خط نهاية مسافة 1200 متر عشبي، بالمركز الأول، بزمن دقيقة و13 ثانية و14 جزءاً من الثانية، متفوقة بفارق نصف طول عن زميلتها «زاباتيو» بقيادة الفارس تيموثي كراك، وإكمال «أركيديد» بقيادة الفارس داميان لاني، و«لاكسبير ران» بقيادة راشيل كينغ الهيمنة بحلولهن في المركزين الثالث والرابع.

وعلق مدرب غودولفين جيمس كمنغز على إنجازات المهرتين «هني كريبر» و«هيريسي» في «راندويك» الأسترالي، بقوله في تصريحات صحافية: «المهرة (هني كريبر) تملك قدرات تحمل المسافة بشكل رائع، وفرضت سيطرتها القوية على منافساتها على نحو يجعل منها مرشحة بقوة لسباق (الأوكس)».

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