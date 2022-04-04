الامارات | «الحبتور» يتوّج بطلاً لكأس دبي للبولو 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» يتوّج بطلاً لكأس دبي للبولو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق الحبتور بطلاً لكأس دبي للبولو 2022، والتي تمثل البطولة قبل الأخيرة لخاتمة بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الباشا، بقيادة هاني غابش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وجاءت المباراة قوية، واتسمت بالندية وعمرت بالكفاح من الفريقين اللذين بذلا جهداً كبيراً في أول بطولة يشهدها شهر رمضان المبارك، واحتضنها ملعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو على مدار أسبوع، وشهدت مشاركة أربعة فرق بهانديكاب 6 جول.

وكان فريق هيسكث، بقيادة سانتوس ليربيرتي، قد انتزع فوزاً مهماً أمام فريق نون ساريسا، بقيادة راشد العبار بنتيجة ستة أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف الهدف، بختام مباراة شهدت تبادل اللعب والنتيجة بين طرفيها، ليحصد فريق هيسكث المركز الثالث، وفريق نون ساريسا رابعاً.

وقاد محمد الحبتور فريقه المكون إلى جانبه من يوسف بن دسمال ومحمد خالد وخوان جوريتش، إلى فوز مستحق بعد أن نجح في إنهاء الشوط الأول بتسجيله هدف فريقه الأول دون رد من فريق الباشا، وفي الشوط الثاني ينجح فريق الحبتور بتسجيل الهدف الثاني، وقبل نهاية الشوط يحرز فريق الباشا هدفة الأول 2-1.

ويشهد الشوط الثاني تبادل الهجمات والتي استثمرها كل فريق بإضافة هدف لرصيده، ليستمر فريق الحبتور بالتقدم 3-2، وغاب الفريقان عن التسجيل في الشوط الرابع والأخير والذي شهد ضياع العديد من فرص التسجيل، نتيجة التسرع لحسم النتيجة التي انتهت لمصلحة فريق الحبتور البطل 3-2.

وعقب ختام المباراة قام مساعد المدير العام لمنتجع ونادي الحبتور أسامة عصمت، بتتويج فريق الحبتور البطل بكأس البطولة وفريق الباشا الوصيف، وهيسكث الثالث، ونون ساريسا الرابع بالهدايا التذكارية، وحصلت لاعبة فريق الباشا لورين ديسكو على كأس أفضل لاعبة، والحصان فورتينا ذو الستة أعوام على لقب أقوى حصان.

من جانبه، وجّه راشد محمد العبار قائد فريق نون للبولو الشكر إلى محمد الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو رئيس اتحاد الإمارات للبولو، مثمناً جهوده الكبيرة، وحرصه على إقامة العديد من البطولات بمستويات متدرجة، من حيث الهانديكاب والتي تمنح العدد الأكبر من اللاعبين الشباب للوجود والمشاركة بمثل هذه البطولات، وتسهم في نشر اللعبة بين الشباب.

وشدد على أهمية إقامة مثل هذه البطولات والمباريات بشهر رمضان المبارك، واعتبرها الأنسب لمزاولة الرياضة والتي يحتاجها الجميع بالشهر الفضيل، ووسط أجواء روحانية نفسية وبدنية وتنافسية شريفة، وتمنى أن تتواصل مثل هذه البطولات خلال الشهر الفضيل.

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