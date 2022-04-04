الامارات | العين يتابع مواهب الكرة بالذكاء الاصطناعي من دون تدخّل بشري

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتابع مواهب الكرة بالذكاء الاصطناعي من دون تدخّل بشري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير الفني لشركة نادي العين لكرة القدم، باتريك غاري، عن استخدامهم تقنية في فرق المراحل السنية بالنادي، على غرار الموجودة في أندية برشلونة الإسباني، وروما الإيطالي، وليستر سيتي الإنجليزي، وفينورد الهولندي، وذلك لتتبع حركة اللاعبين طوال وقت المباريات التي يشاركون فيها، وذلك من دون أي تدخل بشري، سوى وضع الكاميرا المزودة بعدستين في خارج أرضية الملعب، لتقوم وحدها بمتابعة الكرة لحظة بلحظة ومراقبة جميع اللاعبين.

وقال باتريك غاري لـ«الإمارات اليوم» إن صعوبة مشاهدة جميع مباريات فرق المراحل السنية لنادي العين التي تلعب في وقت واحد تقريباً، وفي مناطق متفرقة، وعدم توافر كادر بشري لتصوير كل مباراة، كان وراء البحث عن التقنية التي استعان بها نادي العين كأول ناد في الدولة، قبل أن يستخدمها لاحقاً ناديا الجزيرة وشباب الأهلي.

وتساعد التقنية المقدمة من شركة «veo» الأجهزة الفنية في نادي العين على تسجيل جميع المباريات، واستخراج مقتطفات بصورة تلقائية من أبرز ما شهدته المباراة، كما تزود المدرب بتحركات جميع خطوط لاعبيه في حال امتلاك الكرة أو فقدانها، كما تقدم أي مقتطفات من تحركات كل لاعب، وهو ما يساعد الجهاز الفني على الوقوف على نقاط القوة والضعف.

وقال المدير الفني لشركة نادي العين لكرة القدم، إن كل لاعبي الأكاديمية لديهم ملفات خاص بهم، يمكنهم الدخول على التقنية لمشاهدة مبارياتهم السابقة، وأضاف: «يمكن لهم بكل سهولة مشاهدة على ما قدموه في المباريات، ومعرفة أدائهم والأخطاء التي وقعوا فيها».

وأشار باتريك إلى أن التقنية تقدم التحليل عقب نهاية المباراة مباشرة، وليس خلالها، وقال: «في الفريق الأول لنادي العين هناك تقنية أخرى مستخدمة لتقديم التحليلات خلال اللقاء لحظة بلحظة، الفريق الأول يستفيد منها في تصحيح الأوضاع بين شوطي المباراة، ولكننا في الأكاديمية نعمل على إعداد اللاعبين على فترة طويلة المدى، وليس لمباراة واحدة».

وأوضح باتريك غاري أن كرة القدم يمكنها الاستفادة من التطور التكنولوجي باستمرار، وأن تقنية الذكاء الاصطناعي في الكاميرا المستخدمة تسهل من عمل الأجهزة الفنية بشكل لا يوصف، وقال: «على سبيل المثال يمكنك تسليط الضوء على نقطة معينة في أرضية الملعب لمشاهدة تحركات فريقك، كل هذا الأمر لا يحتاج لأي تدخل بشري».

باتريك غاري:

• كرة القدم يمكنها الاستفادة من التطور التكنولوجي باستمرار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news