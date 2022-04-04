الامارات | الولايات المتحدة وألمانيا تحصدان ذهب «السيف» في مونديال دبي للمبارزة

شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وألمانيا تحصدان ذهب «السيف» في مونديال دبي للمبارزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، انطلاقة قوية في الفعاليات المقامة بمجمع حمدان الرياضي في دبي، إذ شهد اليوم الأول مسابقات في السابر للفئتين البنين والبنات وللشباب للفردي بعد أن تم عرض أسماء اللاعبين وتوزيعهم على 30 ملعب مبارزة.

وحققت لاعبة الولايات المتحدة الأميركية ماجدة سكاربونيكفيتش، ذهبية العالم لسلاح السيف للفنيات، بعد فوزها في المباراة الختامية على مواطنتها هونور جونسون، بنتيجة 15-9، حيث تسيدت المنافسات ولم تخسر أي مباراة طوال المنافسات في سلاح السيف، وجاءت الأوزباكستانية زينب دياسكوفا، مع المجرية كاتيا باتي، في المركز الثالث والثالث مكرر. وفي منافسات سلاح السيف للذكور شباب فردي، حصد لاعب ألمانيا كولين هيتشكوك، ذهبية العالم للمبارزة على حساب الإيطالي بيتيرو تيررا، بنتيجة 15-8، أما المركز الثالث فكان للاعب الألماني أنطونيو هياشكوك، واللاعب الكوري الجنوبي هيونج وانج.

حضر فعاليات اليوم الأول المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد الإماراتي والعربي رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة، والدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام، وإيمانويل كاتسيادايكس، رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، وجميع رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية المشاركة في البطولة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول لبطولة العالم للمبارزة توقيع كل من المهندس سالم بن سلطان القاسمي، وسفيان الشواشي، رئيس الاتحاد التونسي للمبارزة، اتفاقية تفاهم بهدف تعزيز القيم والأهداف النبيلة في خدمة العمل الرياضي المشترك، ونشر رياضة المبارزة بين الدولتين.

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