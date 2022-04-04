أحمد مرتضى: لدينا تدعيمات للزمالك.. واسم النادي أكبر من أي لاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن اسم نادي الزمالك أكبر من أي لاعب في الفريق، مشيراً إلى أن هناك تدعيمات قادمة لفريق كرة القدم بالنادي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "حصلنا على حكم نهائي في قضية كهربا ونسير في باقي القضايا".

وأضاف: "رئيس النادي أعلن عدم التجديد للاعبين دون الدخول في تفاصيل وأسماء، وكل لاعب لديه بدائل، وسيكون هناك تدعيمات ويجب ألا تقلق الجماهير".

وشدد أحمد مرتضى: "لا يوجد اسم أكبر من اسم نادي الزمالك".

وتابع: "بطولة الدوري لكرة اليد هي أول بطولة تدخل خزائن النادي منذ عودتنا، ولدينا العديد من البطولات الأخرى في الألعاب المختلفة".

وأوضح: "ميزانية ألعاب الصالات في الفريق تعادل 50% من قيمة ميزانية كرة القدم".

واختتم عضو مجلس إدارة الزمالك: "هناك إمكانية لعودة هودج مرة أخرى لفريق كرة السلة بالنادي".