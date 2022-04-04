"لن ننظر لجماهيرهم الغفيرة".. رسالة من موسيماني للاعبي الأهلي قبل ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه عانى خلال الدقائق الأولى من مواجهته أمام الهلال السوداني، والتي انتهت بتفوق فريقه بهدف نظيف، في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار موسيماني في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إلى ان الأهلي كان بإمكانه تسجيل هدفين أو ثلاثة آخرين، خلال المواجهة، وتحديدًا بعد تسجيل حسين الشحات لهدف الفوز.

وقال موسيماني: "الهلال لعب المباراة بجدية كبيرة، هذا الفريق ليس نفسه الذي لعبنا ضده في الجولة الأولى بدور المجموعات، كنا متوترين خلال أول 15 دقيقة، لكن في الشوط الثاني وتحديدًا بعد تسجيل الهدف كان من الممكن أن نصل إلى ثلاثة أو أربعة أهداف".

وأكمل: "ياسر إبراهيم، أيمن أشرف وكريم فؤاد لعبوا مباراة دفاعية كبيرة، وكان هناك التزام دفاعي كبير في الفريق، ومن الطبيعي أن يكون الأداء في دور المجموعات ليس على المستوى المطلوب".

وأضاف: "اللاعبون الدوليون حصلوا على راحة لمدة يومين، لست في حاجة للحديث معهم بشأن القادم لأنهم مروا بظروف كثيرة ولديهم الخبرات، وهذا جزء من كرة القدم".

وأردف: "سنلعب تحت أي ظرف في المباريات المقبلة من دوري الأبطال، لن ننظر إلى الجماهير الغفيرة التي ستحضر في ملاعب المنافسين، نستطيع اللعب تحت ضغط لأننا نمتلك لاعبين أكفاء".

واختتم: "ليس لدي لاعب مفضل، ولا مكان محجوز في تشكيل الأهلي لأي لاعب".