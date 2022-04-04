ياسر إبراهيم: الهلال لم يكن لديه ما يخسره.. وموسيماني طالبنا بالضغط المتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق ياسر إبراهيم لاعب الأهلي، على فوز فريقه أمام الهلال السوداني، مؤكدًا أن الخصم فريق محترم وقدم مباراة قوية.

وفاز الأهلي على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 1-0، ضمن منافسات دور المجموعات، لينجح في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف إبراهيم في تصريحات لقناة bein sports : "الهلال السوداني فريق محترم كان بيهاجم وبيلعب على الهجمات المرتدات ولم يكن لديه ما يخسره".

وتابع: "استطعت ايقاف هجمات الهلال السوداني بالتعاون مع زملائي وكنا نتمنى تسجيل أكثر من هدف".

وأتم: "موسيماني قال لنا علينا الضغط على الهلال من الأمام ولا نعطيهم فرصة لتهديد مرمانا".