مدرب الهلال: خطتنا لم تنجح.. وقدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد البرتغالي جواو موتا المدير الفني لنادي الهلال السوداني، أن الفريق قدم كل ما لديه أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى أن خطة الفريق لم تنجح.

وتعرض الهلال السوداني للهزيمة أمام النادي الأهلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة.

وقال موتا في تصريحات عقب المباراة: "لم نلعب بطريقة دفاعية، لعبنا أمام حامل اللقب، واللعب كان متوازناً".

وأضاف: "قمنا بعمل خطتنا لكن لم تنجح للأسف، وقدمنا كل ما لدينا أمام الأهلي، والمباراة تم إدارتها بشكل كامل ومناسب من وجهة نظري".

وتابع مدرب الهلال السوداني: "الآن سنركز في الدوري المحلي".

واختتم موتا تصريحاته: "من وجهة نظري من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة هم الأهلي وصنداونز".