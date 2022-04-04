حسين الشحات: كنا نسعى لتحقيق الفوز على الهلال.. وسعيد بالتسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعرب حسين الشحات لاعب الأهلي عن سعادته الكبيرة، لتسجيل هدف فوز الأحمر على نظيره الهلال السوداني، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الهلال السوداني.

وقال الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على النتيجة كنا نسعى لتحقيق الفوز وليس التعادل، نخوض المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، ولا يوجد أمامنا بديل سوى الفوز".

وأضاف لاعب الأهلي: "كان علينا الضغط على لاعبي الهلال منذ الدقيقة الأولى، حتى نجحت في تسجيل هدف الفوز".

واختتم حسين الشحات تصريحات قائلًا: "كان علينا إغلاق المساحات على لاعبي الهلال، وعدم اتاحة فرصة لتسجيلهم هدف ودخولهم أجواء المباراة، وبالفعل نجحنا في حماية مرمانا من استقبال الأهداف".