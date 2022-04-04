بيراميدز يتخطى زاناكو بهدف متأخر في ختام مجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - عز الكلاوي:

فاز بيراميدز على نظيره زاناكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات من كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

سجل هدف المباراة البديل إسلام عيسي، من انفراد تام في الدقيقة 90، بعد تسديدة على يسار حارس المرمى.

وجاء تشكيل بيراميدز شريف إكرامي، أحمد فتحي، أسامة جلال، أحمد سامي، حسين السيد، نبيل عماد دونجا، إيريك تراوري، وليد الكارتي، عبد الله السعيد، فخر الدين بن يوسف، فاجري لاكاي.

ووصل بيراميدز للنقطة الـ13 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد زاناكو عند النقطة الثالثة.

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى من الكونفدرالية مع كل من زاناكو الزامبي، أهلي طرابلس الليبي، والصفاقسي التونسي.

وكان بيراميدز حسم تأهل رسميًا إلى دور ربع النهائي من الكونفدرالية، الجولة الرابعة، بعد حصوله على 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل.

وتلقى بيراميدز هزيمة وحيدة له في دور المجموعات أمام أهلي طرابلس الليبي بهدف دون رد، في الجولة الماضية.