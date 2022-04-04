حارس النصر الإماراتي يتعملق ويتصدى لثلاث ركلات جزاء في 20 دقيقة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تألق أحمد شامبية، حارس مرمى النصر الإماراتي، في المباراة التي أقيمت بالدوري مع فريق الشارقة، بعد أن تصدى لثلاث ركلات جزاء خلال المباراة.

وتصدى شامبية للركة الأولى في الدقيقة 73 من عمر المباراة، والتى سددها مالانجو، وكرر تألقه بعدما منع كايو لوكاس من تسجيل ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 92 من عمر اللقاء، ثم اختتم الحارس عملقته، ليتصدى لركة الجزاء الثالثة خلال اللقاء، والتي كانت على يد سالم صالح في الدقيقة 96.

وانتهت المباراة بفوز الشارقة بهدفين نظيفين على النصر، والتي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 20 من الدوري الإماراتي، على ملعب آل مكتوم.

وبهذا الفوز رفع الشارقة رصيده من النقاط إلى النقطة 39 محتلا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة 25 محتلا بها المركز التاسع.