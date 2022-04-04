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برشلونة ينتزع الوصافة من إشبيلية بهدف بيدري

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المنامة - ياسر ابراهيم - فكّ الواعد بيدري عقدة التسجيل التي استمرت لأكثر من ساعة أمام إشبيلية وحارسه المغربي ياسين بونو، ليهدي الفوز ووصافة .
 
وحسم برشلونة مباراته القوية أمام ضيفه إشبيلية بهدف دون رد يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.
 
وكان برشلونة الطرف الأفضل في معظم مجريات المباراة إلا أنّ نتيجة التعادل بقيت هي السائدة حتى الدقيقة الثانية والسبعين بفضل تألق المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية وسوء طالع لاعبي برشلونة.
 
وراوغ بيدري عدة لاعبين من إشبيلية (من خلال عملية التمويه بالتسديد) من حافة منطقة الجزاء في مناسبتين قبل أن يرسل الكرة على يمين بونو مانحاً التقدم للفريق الكاتالوني (72).
 
وواصل برشلونة سلسلة نتائجه المميزة مع مدربه تشافي بالفوز السادس توالياً في الليغا، والذي أتى بعد فوزه بالجولة الماضية في الكلاسيكو على غريمه 4-0.
 
ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع إشبيلية وأتلتيكو مدريد علماً أنّه لعب مباراة أقل.
 
ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد المتصدر بفارق 12 نقطة.

(بي إن سبورت)
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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