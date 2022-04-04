توتنهام يرتقي للمركز الرابع بخماسية ضد نيوكاسل

ارتقى توتنهام إلى المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه 5-1 على ضيفه نيوكاسل الأحد ضمن المرحلة الحادية والثلاثين، واضعًا الضغط على أرسنال الذي أصبح خامساً.



وحقق سبيرز فوزه الثالث توالياً في الدوري رافعاً رصيده إلى 54 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن أرسنال الخامس الذي يختتم المرحلة الاثنين بضيافة كريستال بالاس، علماً أنّ "المدفعجية" لديه مباراتان مؤجلتان، إحداهما ضد توتنهام.



وفاجأ نيوكاسل مضيفه بهدف التقدم عبر السويسري فابيان شار من ركلة حرة (39)، إلا أنّ توتنهام نجح بالدخول إلى الاستراحة متعادلاً برأسية الويلزي بن ديفيس إثر عرضية من الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (43).



وانتفض فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي في الشوط الثاني وتقدم سريعًا عبر رأسية منخفضة لظهيره الايرلندي مات دوهيرتي إثر عرضية من هاري كاين عن الرواق الأيمن (48)، قبل أن يعزز سون التقدم بتسديدة من داخل المنطقة إثر تمريرة من السويدي ديان كولوسيفسكي (54).



وسجل البرازيلي إيميرسون روايال الهدف الرابع بتمريرة من دوهيرتي إلى داخل المنطقة ارتدت من الدفاع (63)، قبل أن يتعاون البديلان لوكاس مورا وستيفن بيرخفاين في الهدف الأخير بعد أن مرر البرازيلي كرة في العمق إلى الهولندي ليحرز الهدف الخامس بتسديدة من داخل المنطقة بعد دقيقتين من نزوله (83).



من جهته، وبعد نتائج رائعة بعد إبرام صفقات عدة في سوق الانتقالات الشتوية إثر الاستحواذ السعودي وخروجه من خطر الهبوط، مني نيوكاسل بالخسارة الثالثة تواليًا في الدوري ليتراجع إلى المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة على بعد 9 نقاط من أول المراكز الهابطة.

