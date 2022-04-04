تعرف على راتب صلاح بعد اقتراب تجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - اقترب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من تجديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة على الرغم من تعثر المفاوضات بين الطرفين.

وكشف موقع «ESPN» الإسباني، أن إدارة ليفربول قدمت عرضا لصلاح ما يقرب من 10 مليون جينه استرليني من أجل تجديد عقده الذي سيكون 4 مواسم قادمة ليستمر بين صفوف الريدز حتى عام 2026.

وأضاف الموقع أن صلاح سيحصل على راتب 500 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد وهو نفس الراتب الذي يحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد تقريبًا، مشيرا إلى أن صلاح لديه رغبة في الموافقة على العرض المُقدم من قبل إدارة الريدز.

وتسعى إدارة نادي ليفربول في الحفاظ على محمد صلاح الذي يعد من أهم ركائز الفريق خلال الفترة الماضية بجانب مساهمته في تحقيق الريدز نتائجه الإيجابية، وقطع الطرق على الأندية التي تسعى في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح ينتهي عقده مع نادي ليفربول في صيف 2023.