شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم زاناكو الزامبى بهدف "عيسى" فى آخر جولات مجموعات الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره زاناكو الزامبى، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، ليتأهل الفريق السماوى لربع نهائي البطولة برفقة أهلي طرابلس الليبي.

بهذه النتيجة جاء بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 13 نقطة، فيما يحتل أهلي طرابلس المقدمة برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع بيراميدز، فيما يأتي الصفاقسي التونسي في المركز الثالث برصيد 5 نفاط، وزاناكو في المركز الأخير بثلاث نقاط.

سجل هدف فوز بيراميدز الوحيد اللاعب إسلام عيسي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، ليقتنص ثلاث نقاط من الفريق الزامبي.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - حسين السيد، خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف، خط الهجوم: فخري لاكاي.

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - محمد حمدي - محمود صابر.

وأدار المباراة طاقم حكام من توجو بقيادة الحكم، كواسي أتوسو، ويعاونه كولمان دومينو المساعد الأول، وعبده كلافيا المساعد الثاني، وكولمانفي أكالوسو الحكم الرابع.

وراقب المباراة، ليبراتو سيبيت من جنوب السودان، وأوزمينو جوزيف المنسق العام من نيجيريا، والأنجولي إيزاك ساندولينا المنسق الأمني، والمصرية إيناس مظهر المنسق الإعلامي، والمصري محمد سلطان مراقبا لأمور فيروس كورونا.