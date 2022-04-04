شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستأنف تدريباته ويواجه المجد وديا استعدادا لمباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف اليوم الأحد، فريق الكرة الأول بنادي سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي، تدريباته استعدادا لمواجهة فريق بيرميدز المقرر لها يوم 13/4 على ملعب ستاد الإسكندرية في التاسعة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض سموحة بعد غد مباراة ودية أمام فريق المجد السكندري، وذلك على ملعب نادي سموحة في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز.

وعاد فريق الكرة الأول بنادي سموحة للتدريبات الجماعية اليوم بعد الراحة السلبية التي منحها أحمد سامي، المدير الفني للفريق، لمدة يومين، حيث شهد تدريبات اليوم عودة المهاجم الدولي مروان حمدي للتدريبات بعد المشاركة مع منتخب مصر أمام السنغال.

ووعد سامى اللاعبين الجلوس مع وليد عرفات، رئيس النادى، لبحث أزمة المستحقات والغرامات التي تم توقيعها على اللاعبين بشرط تحقيق الفوز فى المباريات القادمة والعودة من جديد لنغمة الانتصارات والحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبى.