شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يهدر الهدف الثانى بمرمى الهلال السودانى وموسيمانى ينفعل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر حسين الشحات، لاعب فريق الاهلى، فرصة إحراز الهدف الثانى بمرمى الهلال السوادنى فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقي.

وجاء رد فع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى غاضب للغاية بسبب إهدار الفرصة بشكل غريب.

وجاء تشكيل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى يضم كلا من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد، على معلول، عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد شريف.

ويضم تشكيل الهلال للمباراة: أبو عشرين في حراسة المرمى، فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق - موفق صديق في الدفاع، صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون في الوسط، ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن - عيد مقدم في الهجوم.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصدها الأهلي آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم، وفي رصيده 7 نقاط ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لحسم التأهل رسميًّا إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، فيما يدخل الهلال المباراة وفي رصيده 4 نقاط.