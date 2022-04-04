7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 3/ 4 /2022

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وشهدت الجلسة تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، حيث طالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف البطولة الإفريقية بشكل نهائي والتركيز في الفوز بمباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.