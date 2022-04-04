شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 3/ 4 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 3/ 4 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد، وشهدت الجلسة تواجد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق، حيث طالب المدير الفني من اللاعبين بضرورة غلق ملف البطولة الإفريقية بشكل نهائي والتركيز في الفوز بمباريات الدوري خلال الفترة المقبلة.
5 قرارات لمجلس الأهلي.. أبرزها تكليف العوضي باختيار مدرب أجنبي لفريق اليد
اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، العديد من القرارات المهمة بنشاط فريق الكرة وباقي الفرق الجماعية على هامش اجتماعه الذي عقد بفرع النادي بمدينة نصر، استكمالًا للجلسة التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
خسر علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى استضافتها المملكة المتحدة خلال الفترة بين 28 مارس حتى الثالث من أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وتعد بطولة بريطانيا واحدة من أقدم البطولات فى لعبة الإسكواش.
عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، جلسة مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بحضور محمد بركات عضو المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي، قدم خلالها كيروش تقريرًا مفصلاً عن رحلة السنغال والأحداث المصاحبة للمباراة والتقرير الفني.