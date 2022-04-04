شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتدرب فى "الجيم" ويعود لتدريبات سيراميكا بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب صالح جمعة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، من العودة للتدريبات الجماعية، حيث يخوض اللاعب المراحل الأخيرة من البرنامج التأهيلى، ويتبقى له شهر للعودة للمران الجماعى، بعد إصابة وتر أكيليس التي تعرض لها يوليو الماضى.

ونشر صالح جمعة صورة عبر "استورى إنستجرام" خلال خوضه بعض التدريبات في "الجيم" استعدادا للعودة إلى الملاعب، خاصة أن اللاعب متحمس للمشاركة في المران الجماعى واستعادة تألقه الذى كان عليه قبل الإصابة.

من جانبه قال فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، إن صالح جمعة بدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي من خلال التدريب بالكرة بجانب الركض، موضحا أن اللاعب انتهى من المرحلة الأولى التي كانت تتضمن المشي بجانب تدريبات الجيمانزيوم.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي: "صالح جمعة من المفترض أن يبدأ المشاركة في المران الجماعي مع بداية مايو، لكن موعد عودته للملاعب من جديد يتحدد وفقاً لاستجابته للعلاج، والأمور تسير بشكل طيب جدا بالنسبة لصالح جمعة".

وكان صالح جمعة قد أكد من قبل أن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.

وقال صالح جمعة، فى تصريحات تليفزيونية: "إن موقف إدارة سيراميكا معى بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواى مرة أخرى، وأعمل على نفسى في الفترة المقبلة"، لافتًا إلى أنه لديه خطة كبيرة في الفترة المقبلة أن ينتقل إلى ناد كبير.

واختتم نجم سيراميكا: "بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا خلال فترة إصابتي، أتمنى أن أعود أقوى وأرد لهم كل ما فعلوه معى".