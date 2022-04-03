الامارات | ثنائية ميلوس وديابي تصعد بالجزيرة إلى المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية ميلوس وديابي تصعد بالجزيرة إلى المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الجزيرة إلى المركز الثاني عقب فوزه على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي في الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 41 نقطة، بينما توقف رصيد "فرسان دبي" عند 30 نقطة.

سيطر الجزيرة على مجريات اللعب، وهدد مرمى فريق شباب الأهلي بأكثر من فرصة خطرة، أبرزها ركلة حرة مباشرة لعبها علي مبخوت وتصدى لها الحارس حسن حمزة (6)، بينما لعب عبدالله رمضان كرة جميلة إلى زايد العامري الذي سدد كرة قوية تصدى لها حسن حمزة وارتطمت بالعارضة (11).

وواصل "فخر أبوظبي" أفضليته وسدد الصربي ميلوس كوسانوفيتش كرة جميلة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها حسن حمزة (18) وفي الدقيقة نفسها أحرز كوسانوفيتش الهدف الأول عندما لعب عبدالله رمضان ركلة ركنية وقابلها المدافع الصربي برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة 27 أضاف المالي عبدالله ديابي الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة بينية رائعة من علي مبخوت وانفرد ديابي بالمرمى ولعب الكرة بمهارة كبيرة على يمين الحارس حسن حمزة.

أما الشوط الثاني شهد دخول شباب الأهلي لأجواء اللقاء وأهدر محمد مرزوق فرصة محققة لإحراز الهدف الأول عندما سدد كرة قوية مرت بجوار القائم (56)، وفي الدقيقة 65 أحرز يحيى الغساني الهدف الأول عقب متابعته لكرة عرضية لعبها النرويجي توماس أولسن ارتدت من القائم وأكملها الغساني في المرمى.

وضغط "فرسان دبي" في آخر 15 دقيقة وتألق على خصيف بتصديه لكرة جميلة لعبها توماس أولسن برأسه (78) ولكن حارس مرمى الجزيرة أبعد الكرة إلى ركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

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