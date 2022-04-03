«التشكيل.. القنوات الناقلة.. الغيابات».. مفاجأت في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمباراة الهلال السوداني المقرر لها العاشرة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي و السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، كريم فؤاد ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ،بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل على الهلال الليلة من أجل التأهل الرسمي للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأهلي أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة ، كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وكريم فؤاد وحمدي فتحي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الهلال السوداني فى العاشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ويبحث المارد الأحمر عن بطاقة التأهل بعد بداية ضعيفة لحامل اللقب آخر نسختين، جعلت تأهله مرهونا بنتيجة الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أيضاً أن يتم بث مباراة الأهلي والهلال السوداني أيضا عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، بصوت المعلق المصري محمد الكواليني.

وسيفتقد النادي الأهلي لخدمات الظهير الأيمن محمد هاني، وقلب الدفاع محمد عبدالمنعم بداعي الإصابة، بينما شهدت قائمة الفريق الأحمر عودة المدافع محمود متولي، الذي غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني لايف

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني، التي سوف تحسم هوية المتأهل الثاني عن المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا، بعدما خطف صن داونز الجنوب إفريقي البطاقة الأولى، عقب تصدره للمجموعة برصيد 16 نقطة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بينما يتواجد الهلال السوداني خلفه بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط من 5 مباريات، ويتذيل المريخ السوداني المجموعة برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أو التعادل على الأقل من أجل العبور للدور المقبل، بينما تتمثل فرصة الهلال السوداني الأخيرة، في تحقيق الفوز خارج ملعبه للصعود للمركز الثاني.